وزيرة البيئة: توجيهات بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن القيادة السياسية وجهت بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء".

ولفتت وزيرة البيئة - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل - إلى المحاور المتعلقة بتحويل شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء" ومنها إدارة المخلفات، بمشاركة القطاع الخاص، وشرم الشيخ خالية من البلاستيك، وتحويل وسائل المواصلات للعمل بالكهرباء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ناقش كيفية التنسيق بين الأجهزة المعنية لتجهيز شرم الشيخ كمدينة خضراء استعدادا لقمة المناخ العالمية.

وقالت الوزيرة إنها كانت مشاركة في منتدى غرفة التجارة الأمريكية الذي عقد تحت عنوان "دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ"، لتعزيز العمل المشترك تجاه التغيرات المناخية، موضحة أن هناك استعدادات تامة لقمة تغير المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

يشار إلي أن «فؤاد» أكدت خلال كلمتها فى ختام المنتدى على أهمية الشراكة المصرية الأمريكية لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ورفع الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول لمستقبل أخضر وأفضل وأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة.

واستعرضت الوزيرة عددا من النقاط للبناء عليها كأساس للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركاء من القطاع الخاص فى طريقنا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومنها عرض قصص النجاح في دمج القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ في عدة قطاعات كالطاقة والبترول والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وأيضا في مجال البحث والتطوير.

وأضافت: أن عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة لمواجهة آثار تغير المناخ وأهدافنا في عملية التخفيف والتكيف، ألقى الضوء على مجال نقل الطاقة كنقطة بداية واعدة للتعاون، وأيضا فرص الاستثمار في مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية.