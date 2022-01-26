الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة البيئة: توجيهات بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن القيادة السياسية وجهت بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء".

ولفتت وزيرة البيئة - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل - إلى المحاور المتعلقة بتحويل شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء" ومنها إدارة المخلفات، بمشاركة القطاع الخاص، وشرم الشيخ خالية من البلاستيك، وتحويل وسائل المواصلات للعمل بالكهرباء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ناقش كيفية التنسيق بين الأجهزة المعنية لتجهيز شرم الشيخ كمدينة خضراء استعدادا لقمة المناخ العالمية.

وقالت الوزيرة إنها كانت مشاركة في منتدى غرفة التجارة الأمريكية الذي عقد تحت عنوان "دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ"، لتعزيز العمل المشترك تجاه التغيرات المناخية، موضحة أن هناك استعدادات تامة لقمة تغير المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

يشار إلي  أن «فؤاد» أكدت خلال كلمتها فى ختام المنتدى على أهمية الشراكة المصرية الأمريكية لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ورفع الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول لمستقبل أخضر وأفضل وأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة.

واستعرضت الوزيرة عددا من النقاط للبناء عليها كأساس للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركاء من القطاع الخاص فى طريقنا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومنها عرض قصص النجاح في دمج القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ في عدة قطاعات كالطاقة والبترول والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وأيضا في مجال البحث والتطوير.

وأضافت: أن عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة لمواجهة آثار تغير المناخ وأهدافنا في عملية التخفيف والتكيف، ألقى الضوء على مجال نقل الطاقة كنقطة بداية واعدة للتعاون، وأيضا فرص الاستثمار في مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية.

قدم تعاون الاعلام مؤتمر رئيس الوزراء خلال دعم بلاستيك شيخ مصطفى مدبولى السياسية الكهرباء كهربا القيادة السياسية التغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» توضح حقيقة انتقال أوميكرون من خلال العين

تفاصيل الدواء المصرى الجديد لعلاج كورونا وموعد طرحه

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

محمد الباز يكشف سر ترويج «نتفليكس» للمثلية

اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى الأحياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟