محافظ بني سويف يتفقد ميدان عدلي منصور من الناحية الشرقية (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، ميدان محور عدلي منصور من الناحية الشرقية.

رافقه خلال الجولة كلًا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ،حيث تم تطوير وإنشاء الميدان ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين وشبكة الطرق بدائرة المحافظة، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمحور الذي يعد من أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لتدعيم البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع محافظ بنى سويف الأعمال المنفذة التي تشمل إنشاء ميدان حضاري يتوسطه سارى كبير لعلم الجمهورية، يرتكز على قاعدة حديدية مدعمة بخرسانة وتركيب نظام إضاءة وأحواض زرع وتجميل وتشجير وعمل دوران لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة التي تعتبر مدخل رئيسي لمدينة بني سويف العاصمة عبر المحور بجانب الكوبري العلوي القديم على النيل.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضرورة الحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالميدان واستمرار المتابعة لصيانتها بشكل دوري، خاصة أن الميدان يقع بمدخل مدينة بني سويف العاصمة ويعتبر نقطة التقاء لعدد من الطرق التي تتقاطع مع المطلع والمنزل الرئيسي للمحور من ناحية الشرق، ويجب أن تظهر بالشكل اللائق أمام زائري المحافظة.