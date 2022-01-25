خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 وإضافة الأفراد الجدد

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الملايين من أصحاب البطاقات التموينية في الحصول على حصصهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التحديث الإلكتروني و عدد أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم التمويني الشهري.

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين 2022

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية من كافة محافظات الجمهورية تحديث بيانات بطاقاتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استمرار حصولهم على السلع التموينية المدعمة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة تحديث بيانات بطاقات التموين.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل.

تسجيل عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة وبياناتهم الشخصية.

تحديد مكتب التموين التابع له البطاقة.

تحميل كافة المستندات المطلوبة للتحديث.

الضغط على زر الحفظ.

عدد أصحاب البطاقات التموينية في مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك أكثر من 23 مليون بطاقة تموينية مسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في جميع محافظات الجمهورية مقيد بهم أكثر من 73 مليون مواطن لصرف السلع الغذائية المدعمة من الدولة و 64 مليون مواطن يمكنهم الاستفادة من فروق نقاط الخبز شهريا.

ويمكن من خلال البطاقة التموينية صرف سلع تموينية مختلفة منها السكر والزيت والأرز والشاي والمكرونة والجبن ومسحوق الغسيل الجاف لتنظيف الملابس، بالإضافة إلى المعلبات مثل الجبن بمختلف أنواعها و التونة و النسكافية والعصائر المعلبة وبسكويت الأطفال.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة 2022

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 التي تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لمعرفة عدد البطاقات التموينية التي يمكن استخراجها للمواطنين والتي تتطلب الأوراق التالية:-