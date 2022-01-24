الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية تحديث بطاقات التموين 2022 والمستندات المطلوبة لاستخراجها 

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يبحث الآلاف من المواطنين في مصر عن كيفية تحديث بطاقات التموين 2022 بعدما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستفيدي الدعم  بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين الخاصة بهم عبر موقع دعم مصر أو موقع مصر الرقمية؛ لضمان وصول الدعم للمستحقين.

كيفية تحديث بطاقات التموين 2022

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يمكن المواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 الخاصة بهم إلكترونيا عبر اتباع عدة خطوات مبسطة نسردها لكم عبر السطور التالية: 

  • تسجيل الدخول إلى موقع دعم الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الرابط الإلكتروني التالي “هنا”.
  • اختيار أيقونة تحديث بيانات بطاقات التموين.
  • إدخال البيانات الخاصة به، وعدد الأفراد المسجلين بها بصورة صحيحة.
  • كتابة عنوان مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية.
  • إدخال رقم الهاتف المحمول الشخصي لصاحب البطاقة.
  • تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بصاحب البطاقة التموينية.
  • النقر علي كلمة حفظ.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين 

1- صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم 
2- صور من  شهادات ميلاد الأبناء كمبيوتر 
3_ تقديم اصول من  إيصال الكهرباء والتليفون والغاز
4- تقديم مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية والمادية ومفردات مرتب خاصة برب الأسرة. 
5- صور بطاقة الرقم القومي للزوجة .
6- صور البطاقات الشخصية للأبناء ان وجدت.

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كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر


الفئات المستهدفة من استخراج بطاقة تموينية 

  • متلقي الدعم من برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • الفئات التي تتلقي الدعم وتحصل علي معاش السادات ومبارك.
  • العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية .
  • ذوي الهمم واصحاب الأمراض المزمنة والأسر الاشد احتياجا.
  • المرأة المعيلة
  • الأرامل
  • المطلقات.
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وائل لطفي

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