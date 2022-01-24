كيفية تحديث بطاقات التموين 2022 والمستندات المطلوبة لاستخراجها 

يبحث الآلاف من المواطنين في مصر عن كيفية تحديث بطاقات التموين 2022 بعدما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستفيدي الدعم بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين الخاصة بهم عبر موقع دعم مصر أو موقع مصر الرقمية؛ لضمان وصول الدعم للمستحقين.

كيفية تحديث بطاقات التموين 2022

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يمكن المواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 الخاصة بهم إلكترونيا عبر اتباع عدة خطوات مبسطة نسردها لكم عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع دعم الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الرابط الإلكتروني التالي “هنا”.

اختيار أيقونة تحديث بيانات بطاقات التموين.

إدخال البيانات الخاصة به، وعدد الأفراد المسجلين بها بصورة صحيحة.

كتابة عنوان مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية.

إدخال رقم الهاتف المحمول الشخصي لصاحب البطاقة.

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

النقر علي كلمة حفظ.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين

1- صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم

2- صور من شهادات ميلاد الأبناء كمبيوتر

3_ تقديم اصول من إيصال الكهرباء والتليفون والغاز

4- تقديم مستندات دالة على حالة المواطن الاجتماعية والمادية ومفردات مرتب خاصة برب الأسرة.

5- صور بطاقة الرقم القومي للزوجة .

6- صور البطاقات الشخصية للأبناء ان وجدت.



الفئات المستهدفة من استخراج بطاقة تموينية