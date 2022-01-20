الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يسعى الملايين من المنتفعين من بطاقات التموين في مصر بمختلف المحافظات لمعرفة كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين في منظومة التموين الجديدة استجابة لدعوة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين لوصول الدعم للفئات المستحقة له.

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ويرصد "الدستور" كيفية تحديث بطاقة التموين في منظومة التموين الجديدة عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين الرسمي من خلال رابط.tamwin.com.eg.
  • الضغط على كلمة تحديث بيانات بطاقات التموين الموجودة.
  • إدخال بيانات صاحب البطاقة والأفراد المسجلين عليها بشكل كامل وصحيح على الموقع الإلكتروني.
  • تحديد مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية.
  • سيتطلب بعد ذلك إدخال وسائل الإتصال كرقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني".
  • الضغط على كلمة حفظ.

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر، موضحة أن التسجيل لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، كما يتم التسجيل والتحديث للفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تحديث البيانات عبر رابط موقع الوزارة يتم بشكل بسيط وذلك لتوجه الدولة المصرية لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية.

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رابط موقع وزارة التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022

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خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 برقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

وأوضحت أن إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء، والأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

وبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة المالية الأخيرة ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما للمواطنين، مقسمين إلى 38 مليار جنيه قيمة دعم التموين، و51 مليار جنيه قيمة دعم الخبز، لتوفير احتياجات 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم، و64 مليون مواطن مستفيد من التموين.

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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