وزير التموين... نقدر ونثمن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة للحفاظ على الوطن.
وزير التموين: الشرطة قدمت لمصر الغالى والنفيس للحفاظ على الوطن
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشرطة المصرية قدمت لمصر الغالي والنفيس للحفاظ على هذا الوطن.
وأشار في رسالة بعثها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى أن الشعب المصري يثمن ويقدر التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها رجال الشرطة من الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً وأن ينعم على مصر الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية..
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