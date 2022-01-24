وزير التموين: الشرطة قدمت لمصر الغالى والنفيس للحفاظ ‏على الوطن

وزير التموين... نقدر ونثمن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة للحفاظ على الوطن.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشرطة المصرية قدمت لمصر الغالي والنفيس للحفاظ ‏على هذا الوطن.

وأشار في رسالة بعثها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى أن الشعب المصري يثمن ويقدر التضحيات التي ‏قدمها وما زال يقدمها رجال الشرطة من الحفاظ على أمن واستقرار ‏الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ‏قيادةً وشعباً وأن ينعم على مصر الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء ‏والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح ‏السيسي - رئيس الجمهورية..