الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التموين... نقدر ونثمن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة للحفاظ على الوطن.

وزير التموين: الشرطة قدمت لمصر الغالى والنفيس للحفاظ ‏على الوطن

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشرطة المصرية قدمت لمصر الغالي والنفيس للحفاظ ‏على هذا الوطن. 

وأشار في رسالة بعثها  اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى أن الشعب المصري يثمن ويقدر التضحيات التي ‏قدمها وما زال يقدمها رجال الشرطة من الحفاظ على أمن واستقرار ‏الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ‏قيادةً وشعباً وأن ينعم على مصر الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء ‏والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح ‏السيسي - رئيس الجمهورية..

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عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

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