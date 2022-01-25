«شعراوي» يبحث برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة» مع الأمم المتحدة

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، "إيلينا بانوفا"، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة سابقًا، بمقر الوزارة وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتورة ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وحضر اللقاء أيضاً عدداً من ممثلي الأمم المتحدة في مصر وشادي راشد من وزارة التعاون الدولي.

يأتي اللقاء لمناقشة وبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة في إطار تكليف أنطونيو فيجيلانتي بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، لوضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصري.

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء محمود شعراوي بـ"أنطونيو فيجيلانتي" في مهمته الحالية بمصر وكذا وفد الأمم المتحدة المرافق له، مشيدًا بمستوى الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة والتي تمتد لعقود طويلة تحققت خلالها العديد من النجاحات على مستوى التكامل مع جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين بمختلف المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة حالياً لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر (2030) مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتحقيق الاستدامة ومحاربة الفقر.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية فى 2014 وهو لديه الرغبة في إحداث طفرة بقرى الريف المصري والذي تحمل أعباء كثيرة في العقود الماضية، حيث وجه بتحديد المؤشرات التنافسية لكل القري والمراكز بجميع المحافظات لوضع الخطط اللازمة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستغلال المميزات الاقتصادية والتافسية لكل محافظة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن مبادرة "حياة كريمة" هي برنامج قومي أطلقه رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات لإحداث نقلة كبيرة في مستوى معيشة المواطنين بالريف، وتسعى الحكومة إلى جعل المبادرة الرئاسية واحدة من أفضل البرامج التنموية على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء استعرض "شعراوي" أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القري 208 قرية وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفي بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم حيث أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى (4600 قرية) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع ستتخطى مبلغ 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

كما أوضح الوزير أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين (الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق.. إلخ) بالإضافة إلى مرافق الخدمات الاجتماعية (الوحدات الصحية – المدارس - المنشآت الشبابية) فضلاً عن إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، وكذا التدخلات الاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه يتم خلال المشروع مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ بالتعاون بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص فيما يخص المشروعات المنفذة.