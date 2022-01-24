حقيقة إصابة شخص بـ200 طعنة فى خناقة بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً إصابة أحد الأشخاص بعدد من الطعنات بسلاح أبيض في القاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً إصابة أحد الأشخاص بـ200 طعنة باستخدام سلاح أبيض "سنجة" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد هوية المجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح سطحي بالرأس، وباستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخص آخر - مقيم بدائرة القسم) بسبب اتهام الأخير له بسرقة طائر منه منذ شهرين ، وحال مشاهدته له أثناء تواجده بدائرة القسم تعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها انتقاماً منه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.