الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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المهن التمثيلية ردًا على أزمة «أصحاب ولا أعزّ»: ندافع عن حرية الإبداع ونحمى فنانينا

جريدة الدستور

قال شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن بيان النقابة لا يدافع عن فيلم "أصحاب ولا أعزّ" ولا عن عمل بعينه، إنما تدافع النقابة عن حرية الإبداع.

أضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن دور النقابة حماية أعضائها، مؤكدًا أنه من حق أي شخص ممارسة عمله بما يُمليه عليه ضميره ومن حق الجميع إبداء رأيه وانتقاد أي عمل فني إيجابي وسلبي، لكن بكل أدب دون التطاول على الفنانين.

وأكد أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد أحد اليوتيوبر، لتطاوله على الفنانين، موضحًا أن هذا الشخص سب وقذف في أعراض الفنانين ومنهم منى زكي.

وردا على بيان حزب النور واتهامه للنقابة بدعم الفحش، قال المستشار القانوني للمهن التمثيلية إن أدوات النقابة في الرد هي الورقة والقلم والنيابة هى الفصل بين المسيء ومن تعرض للإساءة.

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