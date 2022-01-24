العراق يعلن تدمير 10 أوكار للإرهابيين فى ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن القطعات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي، مشيرة إلى أن القوات الأمنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ قاذفة وقنبرة هاون و3 مخازن بندقية.

هذا، وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت في وقت سابق، استشهاد أربعة جنود، بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك.

وأضافت أن عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت، اليوم، على قوة من الفرقة الثامنة/ كتيبة الاستطلاع خلال قيامها بعملية تفتيش جنوبي كركوك".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري وثأراً لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء بضمنهم امرأة وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد".

وأضافت أن الإرهابيين "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكان الطيران العراقي نفّذ بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وثأرًا لشهدائنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتلهم جميعاً.