الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي ممثلي هيئة الدواء لاستعراض سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتور علي الشاذلي والوفد المرافق له من ممثلي هيئة الدواء المصرية بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك، والمهندس هاني عبد الوهاب مدير عام خطط مشروعات التنمية الريفية، وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة سبل التعاون والتنسيق لتمكين الهيئة من ممارسة عملها في الرقابة والتفتيش علي سوق الدواء بنطاق محافظة الدقهلية وذلك من خلال لجان الرقابة التابعة للهيئة للمرور علي الصيدليات ومخازن الادوية والاطمئنان على توافر الأدوية بالصلاحية المطلوبة وبحث التراخيص التي تعمل بمقتضاها كافة منافذ التعامل في الأدوية على مستوى المحافظة.

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وقد أكد “ مختار” اهتمامه البالغ بالتعاون مع الهيئة ليسير عملها على أكمل وجه بنطاق المحافظة ووجه لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الدعم التي تمكن الهيئة من أداء عملها بنطاق المحافظة وإحكام الرقابة الكاملة على سوق الدواء من خلال تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على صحة وحياة المواطنين بمحافظة الدقهلية.

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أعمال العربات الصغيرة بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة  والتي تم دعم الجهاز بها اليوم حمولة الواحدة منها نصف طن لرفع القمامة بالاماكن الضيقة بشوارع المنطقة المركزية.

وأوضح " مختار" انه يتم الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين لاستلام القمامة منهم ونقلها بالعربات الصغيرة مجانا من خلال الخط الساخن علي أرقام ( 01013930982- 01099831827) واشار  " مختار" ان العربات تمارس اعمالها مبدئيا بالمناطق والشوارع الضيقة بمنطقة الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة كمرحلة اولي وتم اليوم نقل 5 طن قمامة بعدد من الشوارع الفرعية بعدد 5 عربات صغيرة.

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كما أضاف "مختار" أن تلك العربات يتم استخدامها بالأماكن التي  يصعب التعامل معها بالعربات الكبيرة وتتعدد أغراض استخدامها  في حالات الطوارئ حيث يتم تركيب مواتير شفط المياه عليها اثناء شفط تراكمات مياه المطر وكذا يمكنها العمل في كنس الشوارع ، وتقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، وتقوم بممارسة أعمالها مبدئيا بعدد 31 شارع بمنطقة الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة كمرحلة اولي وسيتم تعميمها في المراحل القادمة في كافة مناطق خدمات جهاز نظافة مدينة المنصورة وضواحيها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الوفد هئيه الدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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