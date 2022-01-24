«القوى العاملة»: الخميس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تقرر أن يكون الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلًا من الثلاثاء الموافق 25 من يناير 2022.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الإثنين، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلًا من 25 يناير، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.