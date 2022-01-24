الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة جزائرية: القضايا الإقليمية والقمة العربية ضمن مباحثات الرئيس تبون في القاهرة

جريدة الدستور

قالت صحيفة "المجاهد" الجزائرية، إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون المرتقبة لمصر، اليوم، ستكون فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيناقش الرئيسان القمة العربية المقبلة.

وقالت الصحيفة،  إن الجزائر تعمل على التحضير قدر الإمكان لهذا الاجتماع العربي المهم.. وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، يوم السبت الماضي، التزام الرئيس تبون بمواصلة "التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار استمرار الاتصالات المباشرة والدورية مع العديد من نظرائه العرب.

- العمل على إعادة بناء العمل العربي المشترك

وأضافت صحيفة المجاهد، أن الجزائر حددت لنفسها هدف العمل على إعادة بناء العمل العربي المشترك من خلال التوفيق بين الظروف المثلى لعقد القمة العربية المقبلة وإنجاحها، و أن القمة العربية التي تستعد الجزائر لها يجب أن تكرس بالإضافة إلى ترسيخ القيم المشتركة، مركزية القضية الفلسطينية وتحديث مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تظل فرصة لجميع دول المنطقة للعيش معا في سلام شامل يضمن قيام الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستطردت الصحيفة إنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع الحاسم القادم للعالم العربي، سيكون الوضع في ليبيا بآخر تطوراته من بين القضايا ذات الأولوية التي سيناقشها رئيسا البلدين خلال محادثاتهما.. وعلى البلدين العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية وحدة وسيادة ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية، لا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأردفت أن الجزائر مثل مصر لأنهما تشتركان في حدود مشتركة مع ليبيا المجاورة، تتأثران باستمرار الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

الجزائر الرئيس تبون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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