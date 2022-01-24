الصين ترفع إغلاقًا استمر لمدة شهر في مدينة شيان

رفعت الصين قيود الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا التي تم فرضها لمدة شهر في مدينة شيان، وسط البلاد، حسبما قال مسؤولو البلدية اليوم الإثنين.

وخفضت السلطات درجة التحذير في المدينة الإمبراطورية القديمة، التي سجلت نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ ديسمبر إلى "خطر منخفض".

وجرى رفع حظر التجوال، مع السماح باستئناف تشغيل وسائل النقل العام وسيارات الأجرة بشكل منتظم في مدينة شيآن التي يقطنها 13 مليون نسمة.

ويُسمح للمقيمين بالسفر بشكل طبيعي مجددا، لكن يتعين عليهم إثبات وضعهم فيما يتعلق بالتطعيم ضد كورونا.

وتم استئناف الرحلات الجوية وخدمات القطارات إلى شيان، عاصمة إقليم شانشي.

وأعلنت إدارة المدينة السماح للمتاجر ومراكز التسوق بفتح أبوابها بشكل طبيعي مرة أخرى.

كما يمكن للمطاعم تقديم خدماتها مجددا، ولكن مع الحد من عدد رواد المطعم والامتثال لقواعد التباعد.

كما يجب ألا تزيد أعداد المشاركين في أي من التجمعات العائلية أو الخاصة عن 10 أشخاص.

ويأتي رفع الإغلاق قبل أسبوعين من بداية العام الصيني الجديد، والذي يشهد بشكل روتيني سفر مئات الآلاف من الأشخاص كل عام لزيارة بلداتهم .

ووفقا للتقويم القمري التقليدي، لن يبدأ أكبر مهرجان عائلي في الصين قبل فبراير.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 19 قبل يوم.

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 34 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 105660 إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.