الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كورونا تجبر أوركسترا فيينا على إلغاء حفلات موسيقية بألمانيا وفرنسا

أوركسترا فيينا
أوركسترا فيينا

ألغت "أوركسترا فيينا الفيلهارموني" اثنين من حفلاتها الموسيقية في ألمانيا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضائها.
 

وأعلنت الفرقة الشهيرة أن العرضين اللذين كانا من المقرر لهما يومي الإثنين والثلاثاء في قاعة "كولونيا الفيلهارموني" وقاعة "هامبورج الفيلهارموني" لن يقاما.
 

كما أعلنت الأوركسترا إلغاء الحفل الموسيقي الذي كان مقررا في باريس يوم 26 يناير، علاوة على إلغاء حفلين في سالزبورج خلال أسبوع موتسارت-يومي 29 كانون الثاني/يناير و 2 براير.
 

ومن المقرر أن تمضي الأوركسترا قدما في باقي جولتها مع قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجيف وعازف البيانو الكلاسيكي الروسي دينيس ماتسوف كما هو مخطط لها في شباط/فبراير، مع حفلات في مدينتي إيسن وفرانكفورت الألمانيتين في 21 و 22شباط/فبراير، ثم في الولايات المتحدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك و الهند و المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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