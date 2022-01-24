سماع دوى إطلاق نار قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو

سُمع دوي إطلاق نار في واغادوغو، قرب مقر إقامة روش مارك كريستيان كابوري، رئيس دولة بوركينا فاسو، بحسب ما قال سكان لوكالة "فرانس برس".

وعندما سُمع دوي إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفا قبل أن يصبح متقطعا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تحلق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقر إقامة الرئيس، وفقا لسكان المنطقة.

وكانت سلطات بوركينا فاسو أعلنت فرض حظر تجول في البلاد اعتبارا من مساء الأحد على خلفية تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة.

وفي وقت سابق سيطر جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو وثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا بشمال البلاد ما أثار مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ظل إطلاق نار استمر لساعات.

ولاحقا أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، باثيليمي سيمبور، أن الوضع في البلاد لا يزال مستقرا على الرغم من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدد من المواقع العسكرية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات بوركينا فاسو فرض حظر تجول في البلاد على خلفية تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة.

وأصدر الرئيس، روش مارك كريستيان كابوريه، مرسوما ينص على فرض حظر تجول سيكون ساريا اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي أمس الأحد حتى الساعة 05:30 من الاثنين.

وأضاف المرسوم الرئاسي أن حظر التجول سيظل ساريا "حتى إشعار آخر على كل التراب الوطني".

وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان إن المدارس ستغلق الاثنين والثلاثاء في كل أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من الأحد سيطر جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو وثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا بشمال البلاد ما أثار مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ظل إطلاق نار استمر لساعات وسط إحباط متزايد من تعامل الحكومة مع التمرد الإسلامي.

ولاحقا أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، باثيليمي سيمبور، أن الوضع في البلاد لا يزال مستقرا على الرغم من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدد من المواقع العسكرية.