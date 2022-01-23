الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في تصادم ميكروباص بجرار على الطريق الزراعي بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي على الطريق الزراعي مصر أسوان الزراعي، بالقرب من كمين بني أحمد التابع لمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص، بجرار زراعي بالقرب من كمين بنى أحمد على الطريق الزراعي مصر أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 4، تم نقلهم إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى وتمت إزالة آثار الحادث وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا إصابة 4 أشخاص تصادم ميكروباص بجرار زراعي كمين بني أحمد الطريق الزراعي مصر أسوان

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