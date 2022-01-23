المنفى يلتقى اللجنة الإيطالية لمتابعة مشروع طريق «امساعد - رأس أجدير»

أطلع الوفد الإيطالي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق - امساعد، وصيانة طريق طبرق - أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي - الخروبة ودرنة - طبرق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، محمد المنفي، ووفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، والذي يضم رئيس اللجنة، سامي الصادي، وعضو اللجنة، عبد المعز أحمد، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق، فضل الله الشلوي، وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن اللقاء جاء استكمالا للقاء السابق، الذي عقد الخميس الماضي بشأن مشروع الطريق السريع امساعد - رأس أجدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من امساعد إلى المرج.

وتابع المجلس، أن اللقاء تطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع امساعد - رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات.

كما

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها، مشيداً بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، أن ليبيا تحتاج إلى تغيير شامل وعادل وآمن وسريع، مضيفًا أن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر انتخاب أول رئيس في ليبيا وأنه لا يريد التغيير عبر العنف وفرض السلطة بالقوة بل يريدها عبر الانتخاب التي يعبر فيها المواطن بإرادته الحرة ليختار السلطة التي تحكمه.

وشدد اللافي على ضرورة الاتفاق على توفير عدة عوامل لاحداث التغيير، أولها: دستور يستفتي عليه الشعب ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، يصف حدود الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات.

وأضاف: إننا نحتاج توفير الحد الأدنى من الجانب الأمني الذي يضمن للناخب والمترشح العمل بحرية التنافس بشرف ويحمي البلاد من الارتدادات ما بعد الانتخابات، وكذلك وجود ميثاق وطني تصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن واحترام سلطته، وقبول نتائج التنافس الشريف، والمصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.