الأحد 23 يناير 2022
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عالم

الرئيس العراقى يشيد بالقضاء ومواقفه المشرفة

برهم صالح
برهم صالح

أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمواقف القضاء العراقي في تطبيق القانون والعدالة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها مواقف مشرفة.

وغرد صالح قائلًا: إن مواقف القضاء العراقي في تطبيق القانون والعدالة ومكافحة الفساد مشرفة رغم شتى التحديات والمصاعب، مستذكرًا في الوقت ذاته شهداء القضاء في سبيل إرساء دعائم العدل والحق.

وفي سياق متصل، كان أكد الرئيس العراقى برهم صالح، عن انفتاح بلاده على المجتمع الدولي وتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية.

جاء تأكيد صالح، خلال تسلمه في "قصر السلام" بالعاصمة بغداد اليوم، أوراق اعتماد 12 سفيرًا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس العراقي خلال استقباله السفراء، "دعم التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي طليعتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأوضاع الصحية والبيئية ومواجهة التغير المناخى".

وعبر صالح عن تمنياته للسفراء بـ"النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جهتهم، قدم السفراء شكرهم وتقديرهم للرئيس العراقي، مؤكدين تطلع بلدانهم لـ"تعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، ودعم أمنه واستقراره".

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برهم صالح العراق االقضاء الموقف الوبائي

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