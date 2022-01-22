«مُهلة حتى مايو».. «التأمينات الاجتماعية» تكشف تفاصيل تغيير بطاقات المعاشات الزرقاء

قال محمود سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه منذ عام ونصف، يوجد 6 ملايين ونصف كارت معاشات كروت قديمة، كانت للسحب النقدي وليست ذكية أو للشراء أو دفع مستحقات فواتير حكومية، وناشدت الحكومة المواطنين بتغييرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه تم تغيير 4.7 مليون كارت ويتبقى 1.8 مليون كارت، ويوجد خطة نستهدف بها بأن ننتهي منها خلال 6 أشهر بسبب ظروف كورونا.

لقراءة تفاصيل الخبر اضغط هنا