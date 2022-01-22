وليامز: الأمم المتحدة تدعم مشاركة الشباب الليبي في الحياة السياسية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء اليوم السبت، دعم الأمم المتحدة القوي؛ للطلاب والشباب الليبيين، لا سيما من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف.

جاء تأكيد وليامز عقب لقائها مع ممثلي الاتحاد العام لطلاب ليبيا، في مساحة عمل 360 في طرابلس؛ حيث اطلعت على أعمال وإنجازات الاتحاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما إعادة توحيده.

وكتبت وليامز في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنه يجب أن يكون الطلاب والشباب قادرين على العمل والمشاركة في الحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشارت إلى استماعها إلى معاناة الاتحاد جراء غياب الاستقرار الذي كان له تأثير هائل على الطلاب وعلى تعليمهم.

كما أشارت إلى تأكيد الاتحاد العام لطلاب ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ونوهت إلى أن ممثلي الاتحاد أطلعوها خلال الاجتماع على موضوع "الاعتقال القسري لرئيس الاتحاد، محمد القبلاوي".

ومنذ تعيينها، تجري وليامز عديد اللقاءات مع الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية، بهدف التمهيد لإجراء الانتخابات، التي تعذر تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن مستشارته الخاصة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في الفصل الأول من العام الحالي.

وأوضح جوتيريس، أنه يعتقد أن هذا مهم جدًّا بالنسبة للشعب الليبي، قبل أن يؤكد على أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، بيد الشعب الليبي.

كما أكد أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا قبل نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الإثنين المقبل، تقدم خلالها روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، تقريرها حول ليبيا.

ويطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات، وفق القرار رقم 1970. كما أنه من المقرر التصويت خلال الجلسة لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، التي تنتهي ولايتها نهاية شهر يناير الحالي.