محمد السعدني يكشف تفاصيل دوره في «أبو العروسة3» و«مطرح مطروح»

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان الشاب محمد السعدني، إذ يواصل تصوير أكثر من عمل فني على الصعيدين الدرامي والسينمائي.

وأشار «السعدني» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه يحضر لمفاجآت عديدة للجمهور، كما أنه يجسد في كل عمل شخصية تختلف تماما عن ما قدمه من قبل، حيث يواصل تصوير مشاهده فى أحداث الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، مشيرا الى أن شخصية «مهند» التي يقدمها خلال الحلقات ستشهد العديد من التطورات.

السعدني

وأضاف، أن أحداث الجزء الثالث تدور في 45 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل، بالإضافة إلى مناقشة الكثير من القضايا الهامة التى تخص المجتمع، وتحديدا الطبقة الوسطى، باعتبارها الشريحة الأكثر تواجدًا فى المجتمع.

السعدنى وسيد رجب

وأوضح «السعدنى» أنه يعتز بالمشاركة فى فى أجزاء «أبو العروسة»، مؤكدا أنه يشعر بروح العائلة خلال التصوير باعتبار أن الدراما الحقيقية تتمثل في البطولة الجماعية، وتحقق نجاحًا مضمونًا طالما أنه مكتوب بشكل مميز وجديد، وتتوافر له كل الإمكانات الإنتاجية التي تساهم في تصويره وإخراجه بصورة مميزة، وانهى حديثه قائلا: «الحمد لله لدى ثقة كبيرة فى الجمهور الذى يعلم جيدًا اننا نقدم عمل جماعي يحمل رسائل إيجابية ويناقش قضايا هامة».

بوسترات الجزء الثالث

وكانت الجهة المنتجة، لمسلسل «أبو العروسة» طرحت عددا من بوسترات الجزء الثالث، المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام، وتحديدا يوم 26 يناير الجارى، حصريا على شبكة قنوات DMC، ضمن الموسم الدرامي الشتوي الحالي.

فخور بالتمثيل أمام محمود حميدة في «مطرح مطروح»

وعلى الصعيد السينمائي، أكد «السعدني» أنه يسعى للانتهاء من تصوير دوره فى فيلم «مطرح مطروح» بقيادة المخرج وائل إحسان، معربا عن سعادته وفخره بالوقوف أمام النجم محمود حميدة.

وتدور أحداث مسلسل «مطرح مطروح» فى إطار كوميدى إجتماعي، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، وشيماء سيف، وكريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، ومحمد طعيمة، وهو من تأليف محمد عز وإنتاج محمد السبكى، وإخراج وائل إحسان.