5 طلبات إحاطة على طاولة مناقشات «نقل النواب» غدًا

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبوخشيم، بشأن عدم تعويض أهالي مدن وادى النطرون، النوبارية، برج العرب عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم نتيجة مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين).

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن الحاجة الضرورية لإنشاء الكوبري الرابط بين مدينة طهطا غربًا وقرية الخزندارية شرقًا، وذلك لخدمة المواطنين.

كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرابط بين محافظة "كفرالشيخ - ومركز سيدي سالم" بمسافة 28 كيلومترًا.

وأيضًا طلب إحاطة مُقدم من النائبة سحر عطية، بشأن إزالة عمارة جنائزية متميزة تعد من تراث مصر الحضاري والثقافي ضمن مشروع توسعة طريق صلاح سالم وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (33 و50) من الدستور.

وتناقش أيضًا، طلب إحاطة مقدم من النائبة داليا السعدني، بشأن ضرورة منع إنشاء كوبرى علوى بمنطقة المعادي التي صنفها القانون رقم 114 لسنة 2008 كمنطقة ذات طابع خاص يجب الحفاظ على نسيجها العمراني.

وفي سياق آخر، رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.