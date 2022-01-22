السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رفع 100 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى وأحياء المنيا (صور)

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 100 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

وقال حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير إنه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ والشونية ومدخل عزبة زكريا ومدخل منطقة الحرم ومن أمام الوحدة الصحية لقرية ادمو، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ للحد من انتشار الأمراض والفيروسات، خاصةً فيروس كورونا.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أنه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

أضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أبوفليو وتم نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

وأشار محمد عبد العظيم إلي مواصلة قسم البيئة بالحي جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع أروقة وشوارع الحي وتم نقل المخلفات الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، خاصةً كورونا.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا
المنيا رفع 100 طن مخلفات حملات نظافة بالقري والأحياء حمادة جمعة الدكتور محمد حلمي

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