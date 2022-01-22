السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مقار يكرم 225 من المشتركين في إعداد الخدام بالشرقية والعاشر

الأنبا مقار
الأنبا مقار

اشتركت إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان على مستوى ثلاثة قطاعات ضمت ٢٢٥ مشتركًا، تأهلوا لإعداد الخدام التابع لخدمة الأنبا إبرآم للتنمية تحت إشراف القمص داود لمعي، وذلك لبداية الخدمة في مجالات تنموية متعددة.

وكرم نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، أمس، خريجي الكورس ووزع الشهادات والهدايا عليهم، كما كرم نيافته الدفعة الرابعة لإعداد خدام دفعة ٢٠٢١ بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر.

والأنبا مقار ولد في 11 نوفمبر 1961  في مدينة طنطا بالغربية، مصر.

حصل على درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، سنة 1983  عمل لمدة عشرة سنوات في صيدلية قبل الرهبنة.

خدم في كنيسة العذراء مريم بطنطا قبل الرهبنة في مدارس أحد ابتدائي وإعدادي وثانوي كخادم، ثم أمين خدمة التحق بدير البرموس في 11 يوليو 1994 م.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر أنه أحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

العاشر من رمضان الكنيسة القبطية عيد القيامة المجيد الدفعة الرابعة كنيسة العذراء عيد عرس قانا الجليل مدينة العاشر من رمضان إيبارشية الشرقية والعاشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

إنذار لوزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى زكى

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

«التخطيط»: 17.9 مليار جنيه لتنفيذ 178 مشروعًا تنمويًا فى بورسعيد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 22-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية