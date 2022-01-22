القبض على 130 داعشيا فارين من سجن غويران في سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، القبض على 130 سجينا فارين من سجن غويران من المنتمين لداعش، لكن العدد الحقيقي للهاربين من السجن ما يزال مجهولا.

وتمكنت القوى العسكرية من عزل السجن عن محيطه بهدف السيطرة عليه بشكل كامل، تزامنا مع عمليات تمشيط متواصلة لحي غويران وحي الزهور ومناطق في محيط السجن بحثا عن عناصر داعشية هاربة.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل الاشتباكات بين العناصر الإرهابية الهاربة وقوات مكافحة الإرهاب بإسناد من التحالف الدولي؛ حيث ما يزال السجن تحت سيطرة الدواعش.

وبحسب ما نقله المرصد السوري عن مصادر، فإن مئات الداوعش فروا خلال ليل أمس الأول وفجر الأمس، وما يزال مصيرهم مجهولا.

وحتى الآن تم إلقاء القبض على 130 سجينا داعشيا بينما ما يزال العشرات منهم فارين ولا يعلم العدد الحقيقي للسجناء الذين تمكنوا من الهرب من سجن غويران.

ومنذ بدء عملية “سجن غويران”، الخميس الماضي، سقط 78 قتيلاً بينهم 45 داعشيا و28 من قوى الأمن الداخلي الكردي وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى 5 مدنيين.

ويصنف سجن غويران، الواقع في الحسكة شمال شرقي سوريا، كـ"أكبر سجن" لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في العالم.

ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وتتزايد المخاوف من المصير المجهول الذي يلاحق العشرات من موظفي وحراس السجن؛ حيث لا يعلم إذا ما تم قتلهم جميعاً أم اتخاذهم رهائن وأسرى أو غير ذلك.

ويوصف هجوم الخميس على سجن غويران بأنه الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مارس 2019.

وقصف طيران التحالف الدولي ضد داعش، أمس، مناطق يتوارى بها سجناء التنظيم الفارين في محيط سجن غويران وحي الزهور بمدينة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا متواصلا للطيران في أجواء منطقة سجن غويران بمدينة الحسكة، بعد أن سيطرت عليه عناصر وخلايا التنظيم الإرهابي.