الإيسيسكو و«الثقافة الأردنية» تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الثقافة، والحفاظ على التراث.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه - خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة- استعرض الدكتور المالك أبرز محاور رؤية منظمة الإيسيسكو، وآليات عملها، والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة، وأهم البرامج والمبادرات والأنشطة التي تنفذها المنظمة، بالتعاون مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء، خصوصا ما يتعلق بتعزيز الصناعات الثقافية، والثقافة الرقمية، وتسجيل التراث المادي وغير المادي على قوئم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

وأكد المدير العام للإيسيسكو حرص المنظمة على تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، لبناء قدراتهم في مجالات كثيرة، منها ريادة الأعمال، والقيادة من أجل السلام والأمن، وهو البرنامج الذي تخرج منه العام الماضي 30 سفيرا شابا للسلام ينتمون لأكثر من 24 دولة من العالم الإسلامي وخارجه، للمساهمة في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار.

وأضاف البيان أن وزيرة الثقافة الأردنية أشادت، من جانبها، بالأدوار التي تضطلع بها الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، ودعمها دولها الأعضاء، مؤكدة حرص الأردن على التعاون مع المنظمة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة آفاق التعاون بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأردنية، في تعزيز التوجه نحو تجديد وتحديث السياسات الثقافية في دول العالم الإسلامي، والتنسيق حول حماية تراث مدينة القدس، والتعاون في إنشاء كرسي الإيسيسكو للتراث المادي، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب عدد من الكوادر الأردنية العاملة في مجال الآثار على حماية التراث، وكيفية إعداد ملفات تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائم التراث، حيث إن للأردن موقعين مسجلين على قائمة الإيسيسكو النهائية للتراث في العالم الإسلامي، و 10 مواقع على القائمة التمهيدية.

واتفق الجانبان على التعاون في التنظيم والمشاركة ورعاية عدد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية، سواء التي تعقدها منظمة الإيسيسكو أو وزارة الثقافة الأردنية.