ماليزيا تقلص مدة الحجر الصحى للوافدين الحاصلين على جرعة معززة

وافقت وزارة الصحة الماليزية، على تقليص مدة الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على جرعة معززة من لقاح ضد فيروس "كورونا" إلى خمسة أيام بدلا من سبعة.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين - نقلاً عن وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - إنه وافق على تحديث سياسة الفحوصات والحجر الصحي والمتعلقة بتقليص مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام، حيث تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ يوم 24 يناير.

وأوضح الوزير أنه بناءً على ذلك، يتعين على الوافدين إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR» قبل المغادرة بيومين وبنتيجة سلبية، مضيفًا أنه سيتم الإعفاء من الحجر الصحي سيكون في اليوم الخامس إذا تأكدت نتيجة الفحص سلبية في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس نفسه، بحسب الوزير.

أما فيما يتعلق بغير الحاصلين على جرعة معززة ولكن استكملوا التطعيم، عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام كاملة، والوافدين غير المطعمين بأسباب طبية فهم ملزمون بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وكان قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، إن البيانات الحالية أظهرت أن مزيجًا من لقاح سينوفاك «كورونا فاك» وفايزر «كوميرناتي» وفر حماية لفترة أطول ضد الإصابة بأعراض مرضية خطيرة من "كوفيد- 19".

وأثبتت البيانات أن الحصول على جرعتين من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا ودعمهما بجرعة معززة من لقاح فايزر، أكثر فعالية ضد الفيروس ومنع أعراض المرض والنقل للمستشفى وإلى وحدات الرعاية المركزة في ماليزيا.

ونصح المواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين تلقوا لقاح سينوفاك، كلقاح أولي، بتلقي جرعات معززة نظرًا لأن فعالية اللقاح تتراجع بعد أشهر قليلة.

وذكر عبدالله لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد، أنه "كانت هناك فوضى في الدخول إلى مستشفياتنا ووحدات الرعاية المركزة، والآن المنشآت الصحية أفضل كثيرًا".