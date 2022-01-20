«تكرار المسحة للتأكد».. حسام حسنى: لا يوجد تحليل نسبته 100%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن متحور أوميكرون هو الأكثر انتشارا، لكنه الأقل تأثيرا في إصابة الجهاز التنفسي السفلي، مفيدا بأنه لا يوجد تحليل نسبته 100%، ولذك يجب تكرار المسحة للتأكد من الإصابة من عدمه.

وأوضح الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة تساهم في زيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

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