الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«تكرار المسحة للتأكد».. حسام حسنى: لا يوجد تحليل نسبته 100%

حسام حسني
حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن متحور أوميكرون هو الأكثر انتشارا، لكنه الأقل تأثيرا في إصابة الجهاز التنفسي السفلي، مفيدا بأنه لا يوجد تحليل نسبته 100%، ولذك يجب تكرار المسحة للتأكد من الإصابة من عدمه.

 

وأوضح الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة تساهم في زيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

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