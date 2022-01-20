الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر للفتوى» يوضح تركة المتوفى والحقوق المتعلقة بها

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق. 

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحقوق المتعلقة بالتركة كالآتي: 

أولها: تجهيز المتوفَّى صاحب التركة

- ويشمل كل ما يلزم الميت من  تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاجا إلى أجرةٍ، أو وسيلة.

- لا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، التي يُعَدُّ الإسراف فيها، والمفاخرة بها، مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.

وثانيها: سداد ديون المتوفَّى من تركته

- إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]. 

- سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي].

- سداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه.

- مهر الزوجة - مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.

ونوه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه سيتم استكمال باقي الحقوق المتعلقة بالتركة في منشورات عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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