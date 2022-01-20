ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

إشارة تردد قنوات الأطفال 2022 من أهم الكلمات البحثية التي يهتم بها الآباء والأمهات، وذلك لمتابعة البرامج والمسلسلات والأفلام الكرتونية، التي تعمل على تنمية مهارات وقدرات عقولهم، ونستعرض في السطور التالية ترددات النايل سات لقنوات الأطفال.

تردد قنوات الأطفال 2022 نايل سات

تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة بطوط 2022



على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة تنه ورنه الجديد Tinh Warna

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022 نايل سات



تردد قناة كراميش 2022



على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة سمسم الجديد

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة مودي كيدز 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ترددات قنوات الأطفال 2022



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة طيور بيبي 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة ميكي الجديد 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة دودو كيدز 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network CN

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة ماجد الجديد

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة أطفال ومواهب 2022

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة كوجي الجديد

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة كوكي كيدز الجديد

على المتابعين كتابة الرقم التالي لضبط الفضائية: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

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