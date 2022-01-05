الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الترددات المفتوحة.. القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 على النايل سات

القنوات الناقلة
القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 على النايل سات من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من عشاق كرة القدم، وذلك لتهيئة جميع البيوت لمتابعة جميع مباريات منتخب مصر في البطولة التي ستقام بالكاميرون انطلاقا من يوم 9 يناير حتى 9 فبراير لسنة 2022، حيث يقع “منتخب مصر” في المجموعة الرابعة مع منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات

 القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 على النايل سات جعلت توفير المشاهدة الممتعة للمباريات على شكل أوسع، حيث تختلف أذواق الأشخاص حول اختيار المعلقين.

 

المنتخب الوطني

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

  • بالنسبة حول التردد «ميجا هرتز» 12604
  • بالنسبة حول معدّل استقطاب الموجة أفقي
  • بالنسبة حول معدّل الترميز 27500
  • بالنسبة حول معدّل تصحيح الخطأ 2/3
  • بالنسبة حول إشارة ارسال البث DVB-S2

 

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات 

  • بالنسبة حول ضبط القناة على التردد التالي: 11096
  • بالنسبة حول معدل استقطاب: أفقي
  • بالنسبة حول معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات

  • بالنسبة حول يجب ضبط القناة على التردد التالي: 12015
  • بالنسبة حول معدل استقطاب: أفقي
  • بالنسبة حول معدل ترميز: 27500

جدول مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا 2022

  • في يوم الثلاثاء 11 يناير 2022
    نيجيريا × مصر في تمام توقيت الساعة 6 مساءً
  • في يوم السبت 15 يناير
    مصر × غينيا بيساو في تمام توقيت الساعة 9 مساءً
  • في يوم الأربعاء 19 يناير
    مصر × السودان في تمام توقيت الساعة 9 مساء.

 جدول مجموعات أمم أفريقيا 2022

  • أما بخصوص المجموعة الأولى فجاءت كالتالي: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي.
  • المجموعة الثانية فجاءت كالتالي: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.
  • أما بالنسبة للمجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.
  • المجموعة الرابعة فجاءت كالتالي: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.
  • أما بخصوص المجموعة الخامسة فجاءت كالتالي: الجزائر - منتخب سييراليون - منتخب غينيا الاستوائية - منتخب كوت ديفوار.
  • أما بخصوص المجموعة السادسة فجاءت كالتالي: منتخب تونس - منتخب مالي - منتخب موريتانيا - منتخب جامبيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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