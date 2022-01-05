أهداهم باقات ورود.. محافظ الشرقية يُهنئ العاملين المسيحيين بالديوان العام بعيد الميلاد

في مشهد حضاري يدلل على عمق العلاقات الإنسانية، هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له ومجالس المدن بعيد الميلاد المجيد مقدما لهم باقات من الورود.

جاء ذلك خلال استقباله لهم في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولي عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

أكد محافظ الشرقية أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أعرب العاملون المسيحيون عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل على رفع رايته وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.

وكان أبناء الطائفة الكاثوليك بالشرقية، قد أدوا قداس صلاة عشية عيد الميلاد المجيد، احتفالا بميلاد السيد المسيح، وتحتفل به الطائفة الكاثوليك في الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وترأس القداس الأب يوسف كمال راعي كنيسة الكاثوليك بالشرقية.

وتوافد العديد من أبناء الطائفة الكاثوليك على مصر كنيسة القديس يوسف، مقر أبناء الطائفة بمدينة الزقازيق، وتمت الصلاة بحضور عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، النائب الأسبق اللواء دكتور خالد العراقي، والدكتور قاصد خير، والدكتور سنيفن سمعان صبحي، نجل الأب الراحل سمعان صبحي، راعي الطائفة الكاثوليكية الأسبق.

وتمت الصلاة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها أمام كافة الكنائس في مختلف المحافظات، حيث تم وضع حواجز ومسارات للمواطنين، من أجل تفتيشهم قبل دخول الكنائس.