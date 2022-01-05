إدراج شارع الدهشوري فى بنى سويف بخطة الرصف للعام المقبل (صور)

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة بني سويف، حيث تفقد مستوى الخدمات والمرافق والحالة المرورية ومستوى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية المعنية، ورافقه خلالها: المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ومسؤولو المكتب الفني والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الإشغالات والمرافق والنظافة وغيرهم.

وناقش المحافظ الحالة الفنية لبعض الشوارع، من حيث الرصف والحركة المرورية بها، وكذا الإشغالات المخالفة والإجراءات المنفذة حيالها، موجهاً بإعداد دراسة شاملة يشترك فيها التخطيط العمراني والطرق والمكتب الفني والمرور، لوضع حلول مرورية جذرية بمنطقة الدهشوري وميدان حارث، باعتبارها تمثل إحدى المناطق التي تشهد كثافات واختناقات مرورية.

محافظ بني سويف

كما وجّه المحافظ بإدراج شارع الدهشوري ضمن خطة الرصف للعام المقبل، خاصة وأن الشارع يمثل حلقة وصل حيوية داخل المدينة، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ محاور مرورية جديدة تحسن من حركة السير والمرور على امتداد ومداخل الشارع.

محافظ بني سويف

واستمع المحافظ، خلال جولته، لعدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات لتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة، وقام بعضهم بتقديم طلبات لهم تتعلق بخدمات وبعض المعاملات الحكومية التي يريدون الحصول عليها، حيث وجه المحافظ مكتبه لتسجيل أرقامهم والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم.

محافظ بني سويف

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات دبلوم المعهد الفني للتمريض "الصف الرابع" لمادة "أساسيات التمريض"، موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مؤكدا دعم أجهزة المحافظة المعنية للمنظومة مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

محافظ بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، حيث أشار إلي قيامه يرافقه الدكتور شهاب صلاح الدين مدير مستشفى التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى التمريض، بتفقد سير العمل لامتحانات منتصف العام لطلاب دبلوم المعهد الفنى للتمريض.

وتفقد لجنتين باجمالى 31 طالبة، وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة.