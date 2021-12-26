يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022، وتستعرض جريدة الدستور التفاصيل من خلال هذا التقرير.

ومن هذا الجانب، جاءت مصر في المجموعة الرابعة، مع نيجيريا، غينيا بيساو ، السودان ضمن نتائج قرعة بطولة أمم أفريقيا 2021.

جدول مواعيد مباريات مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

وأصدر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 خلال الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير والتي كانت كالتالي:

مواعيد مباريات 11 يناير

1. الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرًا

2. نيجيريا × مصر الساعة 6 مساءًا

مواعيد مباريات 15 يناير

1. السودان × نيجيريا الساعة 6 مساءًا

2. منتخب مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساءًا

مواعيد مباريات 19 يناير

1. مصر × السودان الساعة 9 مساءًا

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

-القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا وترددها

وتذاع البطولة بشكل كامل عل شبكة قنوات بين سبورت القطرية التي حصلت على حقوق بث جميع مبارايات بطولة أمم إفريقيا ويمكنك المتابعه من خلال التردد التالي

beIN Sports HD Premium

القمر : نايل سات

يجب ضبط القناة على التردد التالي : 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح : 2/3

الاستقطاب: أفقى

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2022

يمكنك مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 من خلال بعض القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة:

تردد قناة النبأ الليبية

النايل سات

يجب ضبط القناة على التردد التالي11096

معدل أستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

تردد قناة تيلي تشاد

النايل سات

يجب ضبط القناة على التردد التالي 12015

معدل أستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة أرينا سبورت

يجب ضبط القناة على التردد التالي :11595

معامل التصحيح : 6/5

الاستقطاب عمودى

معدل الترميز : 27500

قناة: يورو سبورت

القمر : الهوت بيرد

التشفير: 13 شرقا 11090 عمودي

معدل الترميز : 27500 3/4 إرديتو 2.

تردد قناة فوكس سبورت

النايل سات

يجب ضبط القناة على التردد التالي 12284

معدل أستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

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