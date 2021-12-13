الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يستفيد المستحقين من بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي 2022؟

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث المواطنون عن كيف يستفيد المستحقين من بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي 2022.

وترصد جريدة «الدستور» رابط موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية والخطوات، حيث بدأ ملايين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية، الاستعلام عن خطوات الحصول على الكارت الذكي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 حيث توفر الأجهزة التعويضية وتحقيق نسبة التعيين خمسة % بالوظائف.

وبجانب ما سبق يستفيدوا أن من تحقيق الدمج في المدارس والجامعات والانتقال المجاني بوسائل المواصلات المختلفة والعلاج المجاني في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي 2022

في السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بعد ارتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن اللينك الرسمي الاستعلام عن بطافة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، حيث أوضحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، توفير الكارت الذكي بطاقة الخدمات بالرقم القومي، المرحلة الثانية لذوى الاحتياجات الخاصة وفقاً للشروط المحددة، ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام والحصول على بطاقة الخدمات بالرقم القومي، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع الخدمات لهم عبر الرابط التالي: www.moss.gov.eg.

لينك بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي 2022


بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن خطوات وشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الخطوات التالية:

  • (الخطوة الأولى): الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنـــــــا
  • (الخطوة الثانية): اختيار الاستعلام والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
    كما يتم تسجيل البيانات الشخصية تتضمن الاسم رباعيا والرقم القومي المكون من 14 رقماً، وكتابة تاريخ الميلاد.
     
  • (الخطوة الثالثة): تسجيل عنوان الإقامة، والمحافظة التابع لها المتقدم للحصول على الكارت الذكي.
  • (الخطوة الرابعة): وضع رقم الهاتف، ومكتب التأهيل الاجتماعي، وعدد ذوى الإعاقة بالأسرة.
    وكذلك تحديد مكان استلام بطاقة الخدمات سواء بالمنزل أو من خلال فروع البريد المصري.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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