إحالة مدرب كرة القدم المتهم بهتك عرض طفل للجنايات

أمر المستشار طارق بكر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية، اليوم الخميس، بإحالة مدرب كرة قدم للمحاكمة الجنائية، محبوس لقيامه بهتك عرض طفل.

وتبين من التحقيقات في الجناية رقم 17996 لسنة 2021 جنايات قسم قنا لسنة 2021، والمقيدة برقم 3691 لسنة 2021 كلي قنا، أنه في يوم 30\11\2021 بدائرة قسم قنا قام المتهم بالتحايل والإكراه بخطف الطفل "ف. س. ح" بأن استدرجه إلى منزله موهماً إياه باعطائه دواءً لعلاجه، فتوجه رفقته.

وعندما تبين للمجنى عليه كذبه حاول الفرار إلا أن المتهم شل مقاومته للحيلولة دون انصرافه قاصداً من ذلك خطفه بعيدًا عن أعين زويه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بأن خلع عنه ملابسه وقام بهتك عرضه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فيما شهد به الشاهد الأول رئيس مباحث قسم قنا بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه إلى مسكنه، وهتك عرضه مستغلاً صغر سنه قاصداً من ذلك التعدي على المجني عليه جنسيًا، وفي التحقيقات تعرف المجني عليه على المتهم تعرفاً قانونياً.