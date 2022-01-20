الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة عاملين.. استدعاء صاحب مصنع انفجرت به غلاية زيت بالخانكة

جثة
جثة

فتحت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الخميس،  تحقيق في حريق شب في مصنع بمنطقة العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية بسبب انفجار غلاية مازوت.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق والتصريح بدفن الجثتان عقب مناظرة الطب الشرعى واستدعاء صاحب المصنع لسؤالة ومعرفة عمال إذا كان المصنع مرخص من عدمة وتقدير التلفيات والخسائر وطلب تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول الحادث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد حريق في مصنع مازوت بمنطقة العكرشة دائرة المركز ووفاة شخصان.

وانتقلت سيارات الإطفاء وتبين وجود حريق في مصنع مازوت نتيجة انفجار احدى الغلايات وأسفر الحريق عن وفاة إثنين من العمال وتم السيطرة على الحريق ونقل الجثتين للمستشفى وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة لإعمال شؤنها.

النيابة العامة مصنع بمنطقة العكرشة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية نفجار غلاية مازوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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