الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمويل 13.6 ألف مشروع بـ1.8 مليار جنيه خلال 6 أعوام في بني سويف

مشروعك
مشروعك

قال جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) قام بتمويل أكثر من 13 ألفًا و600 مشروع بقيمة تخطت المليار و800 مليون جنيه وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مديري مقرات (مشروعك) بالوحدات المحلية وممثلي بعض البنوك المشاركة في المبادرة؛ لبحث منظومة العمل في مبادرة (مشروعك)، في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة سير العمل في المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف مسعود أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لسير العمل بالمبادرة، وسبل تذليل بعض المعوقات فيما يتعلق بالرسوم وموافقات الحماية المدينة وإجراءات استخراج الرخص المؤقتة لبعض المشروعات، وعرض الموقف المالي للبنوك المشاركة في المبادرة من حيث حجم التمويل وعدد المشروعات وتبسيط الإجراءات وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة وذات الصلة.

وأكد أهمية (مشروعك) في فتح مجالات عمل جديدة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد من قبل مديري المبادرة وتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج (مشروعك) وتوفير آليات جاذبة لهم، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

بني سويف مشروعك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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