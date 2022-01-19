الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع في قتل مواطن ببولاق الدكرور

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن وحيازة سلاح أبيض، بمنطقة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم، وبحضور المستشارين أحمد فاروق وأيمن عبدالحكم أشعت.

وأسندت النيابة للمتهم "ع.ا"، تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض " سكين"، وما أن ظفر به وأبصره يسير بالطريق العام حتى تمكن منه وباغته بطعنة في الجانب الأيمن من البطن، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وانصرف هارباً ظناً منه أنه توفى لسقوط المجني عليه غارقاً في دمائه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانوني.

محكمة الجيزة جنايات الجيزة قتل مواطن بولاق الدكرور

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