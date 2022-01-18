مبادرة الدنمارك الخضراء في القاهرة بحضور مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي

التقى السفير توماس انكر كريستيانسن، سفير المناخ الدنماركى ومستشار وزير الخارجية لشئون التغير المناخي، وسفير الدنمارك السابق في القاهرة، وبحضور السفير الدنماركي لدى القاهرة سفند أولينج، مع وفد من مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وسفراء المناخ، الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة وحسام الدين محمود الأمين العام والدكتورة شيماء زهير بدعوة من سفير المناخ الدنماركى لقادة العمل المناخي الملهمين والمؤثرين في المجتمع، ويعلمون على مواجهة التحديات المناخية.

وقال «الشربيني»، على هامش اللقاء، إن الدنمارك تمثل صوت مستقل قائم على المعرفة في التحول الأخضر لإلهام الطموحات العالية والحفاظ عليها.

وتعمل الدنمارك على تكثيف جهودها لتعزيز صادرات تقنيات المناخ الدنماركية وإزالة الكربون العالمي فقامت الدنمارك بتخصيص 25 مليار كرونة دانمركية للصندوق التنمية الجديد ، منها 14 مليار كرونة دانمركية مخصصة لترويج الصادرات التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية وتحول الي الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، قال حسام الدين محمود، الأمين العام للمبادرة أن الدنمارك تعمل فيها البلديات على تطوير خطط عمل مناخية طموحة تتماشى مع اتفاقية باريس وبخاصة في تطوير خطط مناخية عملية مع التركيز على جميع القطاعات ضمن المنطقة الجغرافية للبلديات، تحدد الخطط كيفية تحقيق البلديات لانبعاثات غازات الدفيئة الصفرية الصافية بحلول عام 2050 وتحديد أهداف فرعية طموحة للتخفيض على سبيل المثال 2030.

الجدير بالذكر أن ترتيبات زيارة سفير المناخ توماس انكر ومساعد وزير الخارجية الدنمركي إلى مصر، تهدف إلى عرض الرؤى والخبرات الدانماركية فى مجال مكافحة التغير المناخي، والتنسيق مع الجانب المصرى فيما يخص قمة مكافحة التغير المناخي COP27 التى تستضيفها مصر خلال العام الجاري في نوفمبر 2022.