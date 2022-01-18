أول رد من كارتيرون على خسارة الزمالك من فاركو

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التعليق على بعض المشادات التي حدثت بين بعض اللاعبين والجماهير عقب مباراة فاركو اليوم.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لن أتحدث عن هذا الأمر وبالنسبة لي الأهم هو أداء اللاعب داخل الملعب، وليس كل اللاعبين قادرون على ارتداء قميص فريق الزمالك".

وتابع: "غياب شيكابالا عن مباراة اليوم لعدم الجاهزية ولن نتعجل في مشاركته وسط غيابه لفترة طويلة بسبب الإيقاف ومن بعدها كورونا".