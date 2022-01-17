رئيس الصين: أي مواجهة بين القوى الكبرى عواقبها وخيمة

حذر الرئيس الصينى، شي جين بينغ، من أن أي مواجهة تنشب بين القوى الكبرى يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.

وقال بينغ، في معرض كلمة وجهها إلى زعماء العالم المشاركين افتراضيا في منتدى دافوس الاقتصادى العالمي، اليوم الإثنين، إن الصين سطرت قصة نجاح نادرة فى مكافحة وباء فيروس كورونا، وأن اقتصادها يواصل نموه بقوة، وإنه يدافع عن نظام التعددية، إن عالمنا الآن أصبح بعيدا عن الهدوء، حيث أخذت تنتشر لغة الخطاب التي تغذي الكراهية والتعصب، ولكن التاريخ أثبت مرارا أن المواجهة لا تحل مشكلات، ولكنها تؤدي فقط إلى عواقب وخيمة.

وأضاف بينغ أن الصين واثقة تماما بشأن تنميتها الاقتصادية وإنها ستواصل انتهاج سياسة الانفتاح واجراء اصلاحات، مشيرا إلى أن العالم خاض معركة شرسة ضد وباء كورونا، الذي استمر لفترة طويلة وظهرت سلالات متحورة عنه تتفشى بدرجة أسرع من ذى قبل، وأن ذلك من شأنه تعميق التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي، حيث تعطلت سلاسل الإمداد الصناعي العالمي واستمرت أسعار السلع في التزايد ومازالت إمدادات الطاقة إمدادات شحيحة.

وشدد على حرص بلاده على استمرار التبادلات الشعبية من أجل محاولة تسهيل عبور التجارة للحدود والحفاظ على تأمين سلاسل الإمداد الصناعي وتشجيع التقدم نحو الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الصيني في بكين اليوم الإثنين.

وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 18.3% خلال الربع الأول و7.9% في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

ومقارنة بالعام السابق، نما ثاني أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 4% خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر.

وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعًا من 119 في اليوم السابق.