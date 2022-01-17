محافظة سوهاج تتابع أعمال تبطين وتأهيل الترع والمصارف

قامت الإدارة المركزية لري سوهاج، برئاسة المهندس مجدي إبراهيم، بالمتابعة والمرور على عدد من الترع والمصارف الجاري العمل بها، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات.

وأوضح وكيل وزارة الري، أنه تم القيام بجولات ميدانية للمرور على ترع وفروع التأهيل بمختلف مراكز وقرى المحافظة «أخميم، والمراغة، وجرجا وطما، وطهطا«، حيث تم تفقد أعمال تأهيل فروع ترع «السمري، والجنابية الغربية لترعة نجع حمادي الشرقية، وترعة الجزيرة، وقاو، وفزارة، وترعة قاسم»، كما تم تفقد عملية إحلال وتجديد سحارة مصرف طهطا العمومي.



كان قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جرجا، بتفقد أعمال إنارة طريق مطار سوهاج ـ جرجا، ومشتل الزيتون بقرية بيت داوود، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تركيب 117 عمود كهرباء، بالإضافة إلى 3 أكشاك كهرباء وموزعات أرضية، وكابلات أرضية، وكشافات إنارة، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك بداية من آخر نقطة مضيئة بقرية بيت خلاف مرورا بالطريق في اتجاه المطار بطول 3 كيلو متر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وإطلاق التيار الكهربائي لإنارة الطريق، وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مشتل الزيتون والمقام على مساحة 3 أفدنة بالظهير الصحراوي بقرية بيت داوود، ضمن مبادرة محافظة سوهاج " أحلى وهي خضرة"، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وزيادة أعداد الأشجار بنطاق المحافظة، وتحتوي المزرعة على 3000 شجرة زيتون يتم ريها بنظام التنقيط، ومن المستهدف زراعة 2800 شجرة أخرى بها ليصل إجمالي الأشجار بالمزرعة إلى 5800 شجرة.

ووجه "الفقي" بضرورة الاهتمام بتلك الأشجار ورعايتها باستمرار، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة منها.

