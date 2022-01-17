الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أناقة وحب لا ينتهيان.. فاتن حمامة النجمة الذهبية في الخمسينات والستينات

فاتن حمامة
فاتن حمامة

بدأت فاتن حمامة مشوارها عند فوزها بمسابقة أجمل فتاة في مصر، ثم أرسل والدها صورة لها للمخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن فتاة لتمثل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد، وهذا أنها كانت مثالًا للأناقة والجمال والرقي منذ صغرها.

في ذكرى وفاتها عبرت فاتن التي كانت امرأة يملؤها الحب والشغف عن الموضة الأنيقة والمحتشمة، بل كان لها قدرة خاطفة على إلهام مصممين الأزياء في عصرنا هذا، توصف كواحدة من أكثر نجمات السينما العربية أنوثة وأنيقة، يصف الكثيرون حمامة بأنها رمز لقوة المرأة.

تميزت أزيائها بالبساطة جمعت بين فساتين السهرة والكاجوال، ارتدت البناطيل والبلوزات مكشوفة الأكتاف، اعتمدت على القصات الرقيقة، والأزياء المنفوشة، والألوان الهادئة كالأوف وايت والروز واللبني الهادئ.

كانت فاتن هي أول من ارتدت البدل ذات اللون الواحد، مع نظارة شمسية، وتسريحة شعر بسيطة وانسيابية، لتجد تلك الموضة تتصدر إلهام مصممي الأزياء حول العالم في صيف 2021، وحصدت العديد من المبيعات، فهى تلائم جميع الأذواق.


ولدت حمامة عام 1931 في مدينة المنصورة بالدلتا المصرية، وشاركت في تمثيل العديد من الأفلام والبرامج الشهيرة التي حصدت النجاحات المتتالية، اشتهرت بحبها وعشقها لزوجها الراحل عمر الشريف، الذي ظل هو الآخر يحبها حتى بعد طلاقهما، وأحيا ذكراها حتى موته.

بدأت قصة حب حمامة وشريف عندما عملا معًا في فيلم يوسف شاهين "صراع في الوادي"، اعتنق الإسلام ليتزوجها لكنهما تطلقا بعد عشرين عامًا، وكانت الشخصية الرئيسية خلال العصر الذهبي للسينما المصرية.

 


حصلت على لقب "نجمة القرن" من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001، كانت في ذروة نجاحها خلال الخمسينيات، وتم اختيارها للمشاركة في فيلم أمريكي بعنوان" القاهرة".

فاتن حمامة أزياء فساتين عمر الشريف على لقب نجمة القرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

720 مليون دولار من «البنك الدولى» و«الآسيوى للاستثمار» لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا