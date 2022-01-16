مصطفى خاطر لـ«الدستور»: متحمس لردود أفعال الجمهور حول فيلم «تماسيح النيل»

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان مصطفى خاطر، حيث يشارك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، ويعرض له حاليًا فيلم “مربع برامودا” مع الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة روجينا وهنا شيحة، كما يستعد لعرض فيلم “تماسيح النيل” يوم 26 يناير المقبل، كما ويواصل تصوير فيلم “فوق برج إيفل” بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.

وأعرب “خاطر” عن ترقبه لردود أفعال الجمهور حول فيلم “تماسيح النيل” خاصة أنه ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية والاجتماعية، مشيرًا إلى سعادته بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والفنان خالد الصاوي وكل فريق العمل بالكامل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكد خاطر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على سعادته بالتعاون مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الثانية بعد فيلم “أشباح أوروبا” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال فيلم “فوق برج إيفيل”، قائلًا: “نجمة راقية وجميلة وخفيفة الظل”.

«تماسيح النيل»

بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذي يجسد دور رجل ثرى، أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.