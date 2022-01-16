الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتدى الصدر يجدد دعمه للحكومة: لا شرقية ولا غربية بل أغلبية وطنية

الصدر
الصدر

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعمه لما أسماها "حكومة الأغلبية الوطنية"، و كتب على حسابه في تويتر: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329، ولا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور.

وأفادت مصادر لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن لقاء ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، عقد ليلا لبحث مسألة التشكيل الحكومي.

كما أوضحت المصادر، أن "الصدر" مصر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار.

كما جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي المنضوي عبر حزبه "الدعوة" ضمن الإطار التنسيقي.

 

الصد زعيم -‏‏ التيار العراق

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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