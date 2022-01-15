الهند تسجل 268 ألفًا و833 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 268 ألفًا و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 36 مليونًا و850 ألفًا و962 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية- حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية- بأنه تم تسجيل 402 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 485 ألفًا و752 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 122 ألفًا و684 مريضًا بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و947 ألفًا و390 شخصًا، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة حاليًا في الهند مليونًا و417 ألفًا و820 حالة.