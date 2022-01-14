زوج يتهم زوجته بالزنا والتزوير فى أوراق رسمية بطنطا

حرر زوج بإحدى قرى مركز طنطا محضر حمل رقم ٤٩٩ إداري مركز طنطا لسنة ٢٠٢٢ يتهم فيه زوجته بالزنا والتزوير في أوراق رسمية، بعد أن أنجبت طفلاً خلال فترة سفره لإحدى دول الخليج، ثم سجلته في سجلات الصحة باسمه وأصدرت شهادة ميلاد وفقاً لذلك.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا بتلقي بلاغ من المستشار أحمد حمد المحامي وكيلاً عن الزوج ويدعى م خ مقيم باحدى قرى مركز طنطا، يتهم زوجة المدعي بالزنا والتزوير في أوراق رسمية، أخطرت النيابة التي تولت التحقيق وبسؤال الزوجة اعترفت بأن الطفل ليس ابنه وأنها تعرضت للاغتصاب على يد الدكتور الذى كانت تعمل لديه من قبل خلال فترة سفر الزوج للخارج، ثم فوجئت بحملها وخشيت من الفضيحة فقامت عقب ولادتها بتسجيل الطفل باسم زوجها والذي عاد ليفاجأ بالطفل رغم سفره منذ فترة مما دفعه للشك فواجهها وانهارت واعترفت بالواقعة.

من جهتها، قررت النيابة إجراء تحليل dna للزوج والطفل وتبين من التحليل أن الطفل ليس ابن الزوج، وتم تحرير محضر بالواقعة، واحتجاز الزوجة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.