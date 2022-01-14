الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 28 عاطلًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة موسعة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلًا فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم 7 أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش، و5 فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 2.5 كليو من مخدر الحشيش، و561 جرامًا من الهيروين المخدر، و840 جرامًا من مخدر الشادو، و235 جرامًا من مخدر البانجو، و20 جرامًا من مخدر الآيس، و30 جرامًا من مخدر البودر، و140 قرصًا مخدرًا.

 

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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